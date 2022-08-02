Из-за ночного обстрела Николаева полностью разрушено университетское общежитие - Ким

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«Сегодня ночью был обстрел Николаева из РСЗО и ракетами С-300. Полностью разрушено общежитие одного из университетов, повреждены магазины и несколько многоэтажек. Есть один раненый, охранник общежития», – сообщил Ким.

Детали

Он добавил, что также были обстрелы Николаевского района, а именно села Котлярево Шевченковской громады, и села Галицыновка Галицыновской громады. Обстрелы также подверглись селам Широкое и Явкино Баштанского района. На территории Березнеговатской громады продолжаются обстрелы.

Всего, сообщил Ким, в области с начала полномасштабного вторжения 1435 пострадавших людей, 403 – погибли.

Напомним

Мэр города Николаев Александр Сенкевич опубликовал видео с последствиями вражеских ударов.