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Из-за ночного обстрела Николаева полностью разрушено университетское общежитие - Ким

Из-за ночного обстрела Николаева полностью разрушено университетское общежитие - Ким

Киев • УНН

 • 191598 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Из-за ночного массированного обстрела Николаева со стороны российских оккупантов полностью разрушено университетское общежитие, до сих пор известно об одном раненом. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня ночью был обстрел Николаева из РСЗО и ракетами С-300. Полностью разрушено общежитие одного из университетов, повреждены магазины и несколько многоэтажек. Есть один раненый, охранник общежития», – сообщил Ким.

Детали

Он добавил, что также были обстрелы Николаевского района, а именно села Котлярево Шевченковской громады, и села Галицыновка Галицыновской громады. Обстрелы также подверглись селам Широкое и Явкино Баштанского района. На территории Березнеговатской громады продолжаются обстрелы.

Всего, сообщил Ким, в области с начала полномасштабного вторжения 1435 пострадавших людей, 403 – погибли.

Напомним

Мэр города Николаев Александр Сенкевич опубликовал видео с последствиями вражеских ударов.

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