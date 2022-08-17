Ночной ракетный обстрел Николаева: оккупанты ударили по университету

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16239 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 51135 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 94561 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 129362 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 127802 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 279723 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135853 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122945 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380130 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84394 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 10352 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 3506 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 8328 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 13127 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 12628 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 279723 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 301656 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380130 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 356365 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402330 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 506 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80790 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114341 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133915 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172681 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Ночной ракетный обстрел Николаева: оккупанты ударили по университету

Киев • УНН

 • 175076 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли в Николаеве еще один университет. Об этом информирует городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Ночной ракетный обстрел Николаева: оккупанты ударили по университету

Цитата

«Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку. Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения», - написал Сенкевич в Telegram.

Детали

По его словам, в момент обстрела в университете был только охранник. Он не пострадал.

«Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив заведения. Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты. Наши коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта», - сообщил Сенкевич.

Дополнение

Ранее Сенкевич сообщал, что российские захватчики обстреляли Николаев, есть попадание в гражданские объекты, повреждения жилых домов.

2 августа сообщалось, что из-за ночного массированного обстрела Николаева со стороны российских оккупантов было полностью разрушено университетское общежитие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81