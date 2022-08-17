Ночной ракетный обстрел Николаева: оккупанты ударили по университету

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«Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку. Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения», - написал Сенкевич в Telegram.

Детали

По его словам, в момент обстрела в университете был только охранник. Он не пострадал.

«Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив заведения. Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты. Наши коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта», - сообщил Сенкевич.

Дополнение

Ранее Сенкевич сообщал, что российские захватчики обстреляли Николаев, есть попадание в гражданские объекты, повреждения жилых домов.

2 августа сообщалось, что из-за ночного массированного обстрела Николаева со стороны российских оккупантов было полностью разрушено университетское общежитие.