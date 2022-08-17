Ворожий обстріл Миколаєва: є влучання у цивільні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Миколаїв, є влучання у цивільні об’єкти, пошкодження житлових будинків. Про це інформує міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Цитата
"Є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків. Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація - зранку", - зазначив він.
Раніше
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи.
Нагадаємо
У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112.