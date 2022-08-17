Ворожий обстріл Миколаєва: є влучання у цивільні об’єкти

Цитата

"Є влучання у цивільні об’єкти, є пошкодження житлових будинків. Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація - зранку", - зазначив він.

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