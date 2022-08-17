Вражеский обстрел Николаева: есть попадания в гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Николаев, есть попадание в гражданские объекты, повреждение жилых домов. Об этом информирует городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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"Есть попадание в гражданские объекты, есть повреждения жилых домов. Детали не даю. Все необходимые службы работают на местах. Вся информация – утром", - отметил он.
Ранее
В Николаеве прогремели мощные взрывы.
Напомним
В Николаеве временно не работают линии 101 и 112.