По Миколаєву вночі знову гатили ракетами С-300 - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти цієї ночі били по Миколаєву ракетами типу С-300, вдарили і по селу Широкому в області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П.Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - зазначив голова ОВА у Telegram.
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За інформацією ОК «Південь», надвечір, 16 серпня, ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню «Смерч». Без людських втрат, вказав Кім.
Зі слів голови ОВА, ситуація по районах області наступна:
Миколаївський район:
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- Вчора, 16 серпня, орієнтовно о 09:30 внаслідок ворожих обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зруйновано заклад громадського харчування. Постраждалих немає.
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- Також, 16 серпня о 17:45 зафіксовані ворожі обстріли в с. Дмитрівка Куцурубської громади. Влучання були переважно по відкритій території. Постраждалих немає.
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Баштанський район:
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- Вчора, 16 серпня, орієнтовно о 16:30 й 17:30 та вночі, 17 серпня, орієнтовно о 01:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспбудівлях та дорозі. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Окупанти вночі вдарили по університету у Миколаєві.