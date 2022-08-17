По Николаеву ночью снова били ракетами С-300 - Ким

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"Около 02:00, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Известно о попадании по гражданским объектам, в частности ЧНУ имени П.Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил глава ОВА в Telegram.

Детали

По информации ОК «Юг», под вечер, 16 августа, враг ударил по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч». Без человеческих потерь, указал Ким.

По словам главы ОВА, ситуация по районам области следующая:

Николаевский район:



Вчера, 16 августа, ориентировочно в 09:30 в результате вражеских обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады разрушено заведение общепита. Пострадавших нет.



Также, 16 августа в 17:45 зафиксированы вражеские обстрелы в с. Дмитровка Куцурубской громады. Попадания были преимущественно по открытой территории. Пострадавших нет.



Баштанский район:



Вчера, 16 августа, ориентировочно в 16:30 и 17:30 и ночью, 17 августа, ориентировочно в 01:00 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были по сельхозпостройкам и дороге. Пострадавших нет.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Оккупанты ночью ударили по университету в Николаеве.