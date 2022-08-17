По Николаеву ночью оккупанты выпустили шесть ракет - Ким сообщил подробности

Цитата

«Минувшей ночью по Николаеву было 6 прилетов ракет, мы думаем, что это были С-300. Попали две ракеты в мэр, который пытался спасти, ведь недавно появилась информация во вражеских пабликах, что там, якобы, есть военные и техника. Однако там ничего не было», – заявил он.

Детали

Также глава региона добавил, что вражеская ракета попала в объект инфраструктуры, сгорели два автомобиля, произошел пожар. Еще по одному объекту они пытались попасть, но не попали. Без жертв.

Справка

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Серийное создание системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 г. были завершены испытания системы, а в 1979 г. первый полк С-300 стал на боевое дежурство.

Дополнение

Российские оккупанты этой ночью били по Николаеву ракетами типа С-300, ударили и по селу Широкому в области.

Так, рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет. Буквально несколько дней назад мэр города Александр Сенкевич публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет.