Николаевская область: утро началось с вражеских обстрелов возле Широкого
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские оккупанты вчера и сегодня утром ударили за пределами села Широкое Широковской громады. Попали в сельскохозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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«Баштанский район: вчера, 17 августа, около 10:30 по 13:00 и сегодня, 18 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Попадания были в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет», - сообщил Ким в Telegram.
Детали
По его словам, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ким сообщил также, что в Николаевском районе вчера, 17 августа, ориентировочно в 10:30 в результате вражеских обстрелов в селе Красное Воскресенской громады получил ранения один человек и поврежден жилой дом.
«Вечером, 17 августа, ориентировочно в 17:20 зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет», – написал Ким.
По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
17 августа сообщалось, что российские оккупационные войска ночью выпустили по Николаеву 6 ракет.