Николаевская область: утро началось с вражеских обстрелов возле Широкого

Цитата

«Баштанский район: вчера, 17 августа, около 10:30 по 13:00 и сегодня, 18 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Попадания были в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет», - сообщил Ким в Telegram.

Детали

По его словам, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ким сообщил также, что в Николаевском районе вчера, 17 августа, ориентировочно в 10:30 в результате вражеских обстрелов в селе Красное Воскресенской громады получил ранения один человек и поврежден жилой дом.

«Вечером, 17 августа, ориентировочно в 17:20 зафиксирован обстрел с. Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет», – написал Ким.

По его словам, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

17 августа сообщалось, что российские оккупационные войска ночью выпустили по Николаеву 6 ракет.