Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из "Смерчей"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера, 18 августа, среди дня, российские оккупанты нанесли удар по Николаевской области с реактивной системы залпового огня “Смерч”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
Детали
Среди дня из реактивной системы залпового огня “Смерч” врагом нанесен удар по Николаевщине.
В Галицыновом повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский.
В самом Николаеве в очередной раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих утрат.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Николаев – один человек погиб, еще двое получили ранения.