Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из "Смерчей"

Детали

Среди дня из реактивной системы залпового огня “Смерч” врагом нанесен удар по Николаевщине.

В Галицыновом повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский.

В самом Николаеве в очередной раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих утрат.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Николаев – один человек погиб, еще двое получили ранения.