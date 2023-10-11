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росіяни за добу понад 120 разів відкривали вогонь по Запорізькій області: є руйнування

Київ • УНН

 • 313690 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 127 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили ракетний удар по селу Надія. Ніхто не постраждав, однак зафіксовані руйнування. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

«Минулої доби військовослужбовці рф завдали 127 ударів по 25 населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

101 ворожий артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Крім того, минулої доби окупанти здійснили ракетний удар по селу Надія, 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам.

«Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - додав Малашко.

Доповнення

9 жовтня російські війська 117 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, окупанти випустили дві авіабомби по Новоданилівці.

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