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россияне за сутки более 120 раз открывали огонь по Запорожской области: есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 127 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, осуществили ракетный удар по селу Надежда. Никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения. Об этом сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 127 ударов по 25 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.

Детали

101 вражеский артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Лукьяновского и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты осуществили ракетный удар по селу Надежда, 4 авиаудара по Орехову, Роботино и Малой Токмачке, 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Роботино и Малой Токмачки, а также 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботино, Чаривному, Новоивановке, Темировке, Новоданиловке и Малым Щербакам.

"Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - добавил Малашко.

Дополнение

9 октября российские войска 117 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупанты выпустили две авиабомбы по Новоданиловке.

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