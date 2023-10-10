Окупанти 117 разів обстріляли Запорізьку область: є руйнування об'єктів інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 117 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, окупанти випустили дві авіабомби по Новоданилівці. Ніхто не постраждав, однак зафіксовані руйнування. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Військовослужбовці рф вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області – завдали 117 ударів”, - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Зафіксовано 95 ворожих артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.
Ворог вгатив 2 авіабомбами по Новоданилівці, здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Левадного, а також 11 БПЛА-атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербакам та Малим Щербакам.
“Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирне населення не постраждало”, - зауважив Малашко.
Доповнення
8 жовтня російські війська 77 разів вдарили по населеним пунктам Запорізької області, зокрема, завдали удару з авіації по Оріхову й Роботиному. Ніхто не постраждав, однак є руйнування.