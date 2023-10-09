Окупанти вдарили по Запорізькій області 77 разів, є руйнування

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“Минулої доби військовослужбовці рф здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області”, - написав Малашко у Telegram.

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74 артобстріли рф прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Степового.

Також ворог завдав авіаційний удар по Оріхову й Роботиному та обстріляв з РСЗВ Степногірськ.

“Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих”, - додав Малашко.

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