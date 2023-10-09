Оккупанты ударили по Запорожской области 77 раз, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 77 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, нанесли удар из авиации по Орехову и Роботино. Никто не пострадал, однако есть разрушения. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
“За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили 77 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области”, - написал Малашко в Telegram.
Детали
74 артобстрела рф пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Степного.
Также враг нанес авиационный удар по Орехову и Работиному и обстрелял из РСЗО Степногорск.
“Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - добавил Малашко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты минируют территории Запорожья, чтобы достичь тактической неожиданности-ISW