Окупанти мінують території Запоріжжя, аби досягти тактичної несподіванки - ISW

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Зазначається, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.

Інтенсивні російські роботи з видобутку корисних копалин і розробки корисних копалин завадили переміщенню важких українських вантажів і обладнання в цих районах в останні дні.

Також аналітики пишуть, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу українців. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Нагадаємо

Сили оборони України відбили атаки російських військ на Куп’янському, Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.