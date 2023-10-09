Оккупанты минируют территории Запорожья, чтобы достичь тактической неожиданности - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские войска усиливают минирование в районе Роботино-ивовое и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от западной Запорожской области. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Отмечается, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-ивовое (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы достичь тактической неожиданности.
Интенсивные российские работы по добыче полезных ископаемых и разработке полезных ископаемых помешали перемещению тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах в последние дни.
Также аналитики пишут, что российские войска усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и разделить внимание украинцев. Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.
Напомним
Силы обороны Украины отразили атаки российских войск на Купянском, Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.