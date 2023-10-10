Оккупанты 117 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушение объектов инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 117 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупанты выпустили две авиабомбы по Новоданиловке. Никто не пострадал, однако зафиксированы разрушения. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Военнослужащие рф вели огонь по 21 населенному пункту Запорожской области - нанесли 117 ударов", - написал Малашко в Telegram.
Детали
Зафиксировано 95 вражеских артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Белогорья, Степного, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.
Враг ударил 2 авиабомбами по Новоданиловке, совершил 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Левадного, а также 11 БПЛА-атак по Красному, Волшебному, Новоданиловке, Малой Токмачке, Щербакам и Малым Щербакам.
"Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Мирное население не пострадало", - отметил Малашко.
Дополнение
8 октября российские войска 77 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, нанесли удар по авиации по Орехову и Работиному. Никто не пострадал, однако есть разрушения.