росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранена літня людина

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“Вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ. У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, який доставлений до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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