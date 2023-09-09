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росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранена літня людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Вранці суботи ворожі війська з артилеріх обстріляли селище Костобобрів Семенівської ОТГ Чернігівської області. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав літній чоловік. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“Вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ. У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, який доставлений до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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