россияне обстреляли приграничье Черниговщины: ранен пожилой человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Утром субботы вражеские войска из артиллерии обстреляли поселок Костобобров Семеновской ОТГ Черниговской области. В результате вражеского обстрела ранения получил пожилой мужчина. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура в Facebook, информирует УНН.
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“Утром 9 сентября вражеские войска с применением артиллерийского вооружения совершили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ. В результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель, который доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи”, - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства потерпевшего.
Под процессуальным руководством Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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