росіяни намагалися прорвати захист поблизу Новоєгорівки та Білогорівки - ОВА

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«Ворог знов намагався прорвати наш захист поблизу Новоєгорівки та Білогорівки. Збільшено росіянами й артилерійський тиск – удари з неба завдані по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці, Білогорівці», - написав Лисогор у Telegram.

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За його словами, артилерійських і мінометних обстрілів з боку противника також зазнали Кремінна та Кузьмине.

Окрім того, Лисогор повідомив, що 39 разів росіяни відкривали вогонь по деокупованих територіях Луганщини.

«Постійно дістається нашим селам. Тільки у Невському зафіксовано вісім прильотів. Однак нам все ж вдалося доправити туди і в сусідню Новолюбівку гігієнічні набори. Їх одержали 68 місцевих жителів, які досі там залишаються», - зазначив Лисогор.

Доповнення

Лисогор вказував, що на Луганщині росіяни за відсутності результатів піхоти нищать села з авіації.