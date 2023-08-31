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россияне пытались прорвать защиту вблизи Новоегоровки и Белогоровки - ОВА

россияне пытались прорвать защиту вблизи Новоегоровки и Белогоровки - ОВА

Киев • УНН

 • 345127 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты снова пытались прорвать украинскую защиту вблизи Новоегоровки и Белогоровки в Луганской области. Об этом сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Цитата

«Враг вновь пытался прорвать нашу защиту вблизи Новоегоровки и Белогоровки. Увеличено россиянами и артиллерийское давление – удары с неба нанесены по Надие, Твердохлебово, Новоегоровке, Белогоровке», - написал Лысогор в Telegram.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника также подверглись Кременная и Кузьмино.

Кроме того, Лысогор сообщил, что 39 раз россияне открывали огонь по деоккупированным территориям Луганской области.

«Постоянно достается нашим селам. Только в Невском зафиксировано восемь прилетов. Однако нам все же удалось доставить туда и в соседнюю Новолюбовку гигиенические наборы. Их получили 68 местных жителей, которые до сих пор там остаются», - отметил Лысогор.

Дополнение

Лысогор указывал, что в Луганской области россияне при отсутствии результатов пехоты уничтожают села из авиации.

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