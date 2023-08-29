На Луганщині росіяни за відсутності результатів піхоти нищать села з авіації - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російська авіація нищить села на лінії зіткнення за відсутності результатів у ворожої піхоти у Луганській області, повідомив у вівторок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Коли в російської піхоти зовсім відсутні результати, противник посилює авіаційний та артилерійський вплив, обстрілюючи наші населені пункти. Учора вдарили з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібовому, Білогорівці. З реактивної та ствольної артилерії – по Невському, де ще залишається достатньо цивільного населення. Окупантам на це байдуже", - наголосив Лисогор, якого цитують в ОВА у Facebook.
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Як повідомляється, у Сєвєродонецьку мародерять речі та предмети побуту, а Лисичанськ закритий навіть у період так званих "перших виборів".
"Потрапити до населеного пункту вкрай важко – потрібна місцева реєстрація або домовленість з окупаційною адміністрацією. Напередодні так званих «перших виборів» ці заходи не послаблюють, бо населення, на думку, росіян, повинно віддати голоси. А «своїх» сторонніх загарбники й так пустять для голосування скільки завгодно", - зазначив Лисогор.
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