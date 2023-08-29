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В Луганской области россияне при отсутствии результатов пехоты уничтожают села из авиации - ОВА

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Российская авиация уничтожает села на линии соприкосновения при отсутствии результатов у вражеской пехоты в Луганской области, сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Цитата

"Когда у российской пехоты совсем отсутствуют результаты, противник усиливает авиационное и артиллерийское воздействие, обстреливая наши населенные пункты. Вчера ударили с воздуха по Новоегоровке, Твердохлебово, Белогоровке. Из реактивной и ствольной артиллерии – по Невскому, где еще остается достаточно гражданского населения. Оккупантам на это безразлично", - отметил Лысогор, которого цитируют в ОВА в Facebook.

Детали

Как сообщается, в Северодонецке мародерят вещи и предметы быта, а Лисичанск закрыт даже в период так называемых "первых выборов".

"Попасть в населенный пункт крайне трудно – нужна местная регистрация или договоренность с оккупационной администрацией. Накануне так называемых «первых выборов» эти меры не ослабляют, потому что население, по мнению, россиян, должно отдать голоса. А «своих» посторонних захватчики и так пустят для голосования сколько угодно", - отметил Лысогор.

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