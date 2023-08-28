Маляр назвала одну з задач ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках

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"На Куп'янському і Лиманському напрямку... там дійсно дуже гаряче було протягом тижня, і ми спостерігаємо, що попри те, що ворог там добре був знищений нашими оборонцями, вони збирають там нові сили, вони їх підтягують, вони там перегрупування здійснюють і намагаються використовувати найпрофесійніші свої підрозділи - це десатно-штурмові", - повідомила Маляр.

З її слів, противник не полишає планів рухатися цими напрямками, попри те, що їм не вдається це зробити.

"Очевидно, одна з задач - це відволікання наших Збройних сил від Бахмутського напрямку, тому що там у нас доволі успішне було просування, і ми там зайняли ключові панівні висоти, і власне, це і викликало у ворога необхідність ухвалювати якісь інші рішення - от вони рухаються по Куп'янському і Лиманському напрямку, але безуспішно", - сказала Маляр.

При цьому заступниця міністра зазначила, що "там ідуть обстріли, і, на жаль, страждає цивільне населення".

"Якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, там наступальні дії протягом минулого тижня ворог намагався вести в районах Новоєгорівки, у районах Кремінної, Білогорівки, і ви знаєте, що Серебрянський ліс так само там у боях", - вказала Маляр.

Нагадаємо

Як повідомила Маляр, українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня, загалом - уже 44 кв. км.