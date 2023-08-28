На Бахмутському напрямку площа звільненої території збільшилася до 44 кв. км - Маляр

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"По Бахмутському напрямку - ви бачили по карті, хто стежить за новинами, що це нагадує дещо підкову довколо самого міста Бахмута, і панівні висоти, які зайняті, вони фактично так трішки йдуть південний і північний фланг і схожі дійсно таке на пів оточення, по північному флангу - там ворог атакує, і вони хочуть у нас відвоювати те, що ми там зайняли. Боротьба основна триває саме за це", - вказала Маляр.

"По південному флангу навколо Бахмута у нас йде просування, і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр, і разом це вже 44 кв. км, які там звільнені нашої території", - сказала заступниця міністра оборони.

"Епіцентром, судячи з новин, була Кліщіївка, і дійсно боротьба триває саме в цьому населеному пункті. І в районах Оріхово-Василівки - там також ворог дуже потужно чинить опір. Але там просуваємося ми", - зазначила Маляр.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті.