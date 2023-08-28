На Бахмутском направлении площадь освобожденной территории увеличилась до 44 кв. км - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе, в целом - уже 44 кв. км. Об этом сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center, пишет УНН.
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"По Бахмутскому направлению - вы видели по карте, кто следит за новостями, что это напоминает несколько подкову вокруг самого города Бахмута, и господствующие высоты, которые заняты, они фактически так немножко идут южный и северный фланг и похожи действительно такое на полуокружение, по северному флангу - там враг атакует, и они хотят у нас отвоевать то, что мы там заняли. Борьба основная продолжается именно за это", - указала Маляр.
"По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение, и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр, и вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены нашей территории", - сказала заместитель министра обороны.
"Эпицентром, судя по новостям, была Клещеевка, и действительно борьба продолжается именно в этом населенном пункте. И в районах Орехово-Васильевки - там также враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - отметила Маляр.
Напомним
Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение Роботино на южном фронте.