Маляр назвала одну из задач врага на Купянском и Лиманском направлениях

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"На Купянском и Лиманском направлении... там действительно очень горячо было в течение недели, и мы наблюдаем, что несмотря на то, что враг там хорошо был уничтожен нашими защитниками, они собирают там новые силы, они их подтягивают, они там перегруппировку осуществляют и пытаются использовать самые профессиональные свои подразделения - это десатно-штурмовые", - сообщила Маляр.

По ее словам, противник не оставляет планов двигаться по этим направлениям, несмотря на то, что им не удается это сделать.

"Очевидно, одна из задач - это отвлечение наших Вооруженных сил от Бахмутского направления, потому что там у нас довольно успешное было продвижение, и мы там заняли ключевые господствующие высоты, и собственно, это и вызвало у врага необходимость принимать какие-то другие решения - вот они двигаются по Купянскому и Лиманскому направлению, но безуспешно", - сказала Маляр.

При этом замминистра отметила, что "там идут обстрелы, и, к сожалению, страдает гражданское население".

"Если мы говорим о Лиманском направлении, там наступательные действия в течение прошлой недели враг пытался вести в районах Новоегоровки, в районах Кременной, Белогоровки, и вы знаете, что Серебрянский лес так же там в боях", - указала Маляр.

Напомним

Как сообщила Маляр, украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе, в целом - уже 44 кв. км.