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росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, аби закріпитися на Луганщині - Гайдай

росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, аби закріпитися на Луганщині - Гайдай

Київ • УНН

 • 119114 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Для того, щоб закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини. Учора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися», - написав Гайдай.

Деталі

Він зазначив, що уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів.

«Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки. Уже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині», - повідомив Гайдай.

За його словами, окупантам не потрібні люди – потрібен "референдум", скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою.

«За минулу добу відбиті три чотири штурму з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі. Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. У районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію», - написав Гайдай.

Доповнення

25 липня Гайдай повідомляв, що російські окупанти намагалися вийти на межу Луганської області з трьох боків, однак всюди відійшли.

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