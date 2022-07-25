Окупанти намагалися вийти на межу Луганщини з трьох боків, однак всюди відійшли - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти намагалися вийти на межу Луганської област з трьох боків, однак всюди відійшли. Про це у своєму Telegram заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ, повідомив Гайдай.
Цитата
“Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в Луганській області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами”, — написав він.
Деталі
Зокрема, такий сценарій, з його слів, був на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині. По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців.
Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники, додав він.
Доповнення
Тим часом, за минулу добу російські окупанти поранили 8 мирних жителів Донеччини.