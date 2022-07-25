Оккупанты пытались выйти на границу Луганской области с трех сторон, однако повсюду отошли - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты пытались выйти на границу Луганской области с трех сторон, однако повсюду отошли. Об этом в своем Telegram заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление, сообщил Гайдай.
Цитата
“Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в Луганской области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями”, — написал он.
Детали
В частности, такой сценарий, по его словам, был на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области. По всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались бойцов.
Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники, добавил он.
Дополнение
Между тем, за минувшие сутки русские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области.