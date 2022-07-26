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россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, чтобы закрепиться в Луганской области - Гайдай

россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, чтобы закрепиться в Луганской области - Гайдай

Киев • УНН

 • 119114 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Для того, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на города Донецкой области. Вчера россияне попали четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться", - написал Гайдай.

Детали

Он отметил, что вся страна видела, что оккупанты покидают лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов.

"Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться к Лисичанску. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, что они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы. Уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, и чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села в Луганской и Донецкой областях", - сообщил Гайдай.

По его словам, оккупантам не нужны люди – нужен "референдум", скольких бы жителей они не убили и не оставили без крова.

"За минувшие сутки отражены три четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор. Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелам подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию", - написал Гайдай.

Дополнение

25 июля Гайдай сообщал, что российские оккупанты пытались выйти на границу Луганской области с трех сторон, однако повсюду отошли.

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