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росіян не змушуватимуть письмово засудити війну для повернення до участі у змаганнях

росіян не змушуватимуть письмово засудити війну для повернення до участі у змаганнях

Київ • УНН

 • 808830 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. росіян не змушуватимуть письмово засудити війну для повернення до участі у змаганнях. Про це пише УНН з посиланням на L'Equipe.

Цитата

"Спортсмени повинні будуть підписати декларацію, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що в росії це стає кримінальною справою. Ми з юридичною допомогою розробляємо модель такої декларації", - сказав Франческо Річчі Бітті, президент Асоціації міжнародних літніх олімпійських федерацій.

Деталі

За словами Франческо Річчі Бітті, спортивний рух працює над текстом, який повинні підписати росіяни та білоруси, щоб повернутися до змагань.

Зазначається, що МОК уже визначив критерії, що виключають, наприклад, участь у змаганнях спортсменів, які перебувають за контрактом в армії чи у службах національної безпеки рф.

"Є ще одна делікатна тема, і це контроль відповідності спортсменів критеріям. Ми вивчаємо можливість доручити це завдання Спортивному арбітражному суду. Але це ще не офіційно", - додав президент Асоціації.

Міжнародні федерації з фехтування, тенісу, сучасного п'ятиборства, боротьби, настільного тенісу, тхеквондо, тріатлону і скейтбордингу вже виступили за повернення спортсменів з росії та білорусі до змагань.

Нагадаємо

Міжнародна федерація спортивної стрільби також підтримала повернення росіян та білорусів до змагань

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