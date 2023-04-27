Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів до змагань

ukru
12:29 • 13645 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 111368 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 110764 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 115494 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 167419 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 335239 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 430870 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334594 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354574 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311945 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 110099 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 116763 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 124997 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 93029 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 71449 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 111399 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 167448 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 450513 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 589264 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 617702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 46942 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 93029 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 124997 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 223958 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 430878 перегляди
Актуальне
Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів до змагань

Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів до змагань

Київ • УНН

 • 843042 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з російськими та білоруськими паспортами до змагань. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.

Цитата

"Під час засідання Виконавчого комітету Федерації члени детально обговорили рекомендації МОК щодо оцінки шляху повернення нейтральних спортсменів, які мають російський або білоруський паспорт, до індивідуальних міжнародних змагань.

Перш за все, члени організації підтвердили свою безмежну солідарність з українським народом та українською стрілецькою спільнотою, чий біль і страждання неможливо собі уявити. Тому Федерація повністю підтримує усі заходи та санкції, запроваджені МОК проти спортсменів та офіційних осіб з росії та білорусі.

Водночас Федерація підтримує аргументи, наведені МОК щодо запропонованого повернення спортсменів, які майже не беруть участі у війні", - йдеться в заяві.

Деталі

Зазначається, що Міжнародна федерація спортивної стрільби погодилась створити Спеціальну комісію для вивчення графіка повернення російських та білоруських спортсменів за суворих умов відповідності вимогам.

Федерація працюватиме в тісній співпраці з МОК і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій над розробкою відповідних правил, необхідних для того, щоб також гарантувати, що лише нейтральні спортсмени, які не мають контракту з російськими та білоруськими військовими чи службами національної безпеки, можуть повернутись до змагань.

Також, Федерація висловилась щодо необхідності чіткого зобов’язання асоціацій-членів "ISSF" у росії та білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки.

Нагадаємо

Українка стала найкращою парабадмінтоністкою року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25