Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів до змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з російськими та білоруськими паспортами до змагань. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.
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"Під час засідання Виконавчого комітету Федерації члени детально обговорили рекомендації МОК щодо оцінки шляху повернення нейтральних спортсменів, які мають російський або білоруський паспорт, до індивідуальних міжнародних змагань.
Перш за все, члени організації підтвердили свою безмежну солідарність з українським народом та українською стрілецькою спільнотою, чий біль і страждання неможливо собі уявити. Тому Федерація повністю підтримує усі заходи та санкції, запроваджені МОК проти спортсменів та офіційних осіб з росії та білорусі.
Водночас Федерація підтримує аргументи, наведені МОК щодо запропонованого повернення спортсменів, які майже не беруть участі у війні", - йдеться в заяві.
Деталі
Зазначається, що Міжнародна федерація спортивної стрільби погодилась створити Спеціальну комісію для вивчення графіка повернення російських та білоруських спортсменів за суворих умов відповідності вимогам.
Федерація працюватиме в тісній співпраці з МОК і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій над розробкою відповідних правил, необхідних для того, щоб також гарантувати, що лише нейтральні спортсмени, які не мають контракту з російськими та білоруськими військовими чи службами національної безпеки, можуть повернутись до змагань.
Також, Федерація висловилась щодо необхідності чіткого зобов’язання асоціацій-членів "ISSF" у росії та білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки.
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