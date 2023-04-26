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Українка стала найкращою парабадмінтоністкою року

Українка стала найкращою парабадмінтоністкою року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українка Оксана Козина стала найкращою парабадмінтоністкою 2022 року за версією Європейської федерації бадмінтону. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Минулого року спортсменка здобула для України перше в історії "золото" чемпіонату світу з бадмінтону.
Нагородження відбулося під час конгресу Badminton Europe у столиці Азербайджану Баку.

Як зазначається, 28-річна парабадмінтоністка з Дніпропетровщини у 2022-му році відзначилася такими досягненнями у класі SL3 (змагання стоячи серед спортсменів зі значним порушенням функції ніг):

  • чемпіонка світу у Токіо;
  • срібна призерка міжнародного турніру в Канаді;
  • срібна призерка турніру Чотирьох націй.

Нагадаємо

Українські гімнастки здобули дві медалі на Кубку світу у Баку.

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