Українка стала найкращою парабадмінтоністкою року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українка Оксана Козина стала найкращою парабадмінтоністкою 2022 року за версією Європейської федерації бадмінтону. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Минулого року спортсменка здобула для України перше в історії "золото" чемпіонату світу з бадмінтону.
Нагородження відбулося під час конгресу Badminton Europe у столиці Азербайджану Баку.
Як зазначається, 28-річна парабадмінтоністка з Дніпропетровщини у 2022-му році відзначилася такими досягненнями у класі SL3 (змагання стоячи серед спортсменів зі значним порушенням функції ніг):
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- чемпіонка світу у Токіо;
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- срібна призерка міжнародного турніру в Канаді;
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- срібна призерка турніру Чотирьох націй.
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Нагадаємо
Українські гімнастки здобули дві медалі на Кубку світу у Баку.