Українські гімнастки здобули дві медалі на Кубку світу у Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дві медалі здобули українські гімнастки на Кубку світу з художньої гімнастики у Баку, про це повідомило Міністерство молоді та спорту на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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Вікторія Онопрієнко стала срібною призеркою у фіналі з булавами.
"За виступ під композицію Майкла Джексона «They Don't Care About Us» 19-річна киянка отримала оцінку 32,650 бала, поступившись лише болгарській гімнастці Стіліані Ніколовій (34,150)", - зазначили у Мінмолодьспорті.
"Збірна команда України у групових вправах виборола «бронзу» у фіналі з 5 обручами з оцінкою 33,350 бала, поступившись командам Ізраїлю (34,950) та Китаю (34,650). Наші бронзові призерки: Анастасія Возняк,Єва Мелещук, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуду, Єлизавета Азза", - йдеться у повідомленні.
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