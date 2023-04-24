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Українські гімнастки здобули дві медалі на Кубку світу у Баку

Українські гімнастки здобули дві медалі на Кубку світу у Баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дві медалі здобули українські гімнастки на Кубку світу з художньої гімнастики у Баку, про це повідомило Міністерство молоді та спорту на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Деталі

Вікторія Онопрієнко стала срібною призеркою у фіналі з булавами.

"За виступ під композицію Майкла Джексона «They Don't Care About Us» 19-річна киянка отримала оцінку 32,650 бала, поступившись лише болгарській гімнастці Стіліані Ніколовій (34,150)", - зазначили у Мінмолодьспорті.

"Збірна команда України у групових вправах виборола «бронзу» у фіналі з 5 обручами з оцінкою 33,350 бала, поступившись командам Ізраїлю (34,950) та Китаю (34,650). Наші бронзові призерки: Анастасія Возняк,Єва Мелещук, Марія Височанська, Діана Баєва, Дарина Дуду, Єлизавета Азза", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські тенісисти Георгій Кравченко та Олександр Брайнін стали чемпіонами змагань ITF M15 в Іспанії.

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