Українські тенісисти стали чемпіонами змагань ITF M15 в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українські тенісисти Георгій Кравченко і Олександр Брайнін стали чемпіонами змагань ITF M15 в Іспанії. Про це пише УНН з посиланням на Великий теніс України.
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«У фінальному поєдинку Георгій Кравченко і Олександр Брайнін обіграли лідерів посіву іспанську пару Альберто Барросо Кампос/Серхі Перес Контрі - 7:6 (5), 6:7 (3), 10-6. У півфіналі та фіналі українці обіграли другу і першу сіяну пару», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Кравченко і Брайнін виграли свої другі парні титули ITF і вперше перемогли на турнірі разом. 23-річний Олександр Брайнін раніше ставав чемпіоном змагань у Новомосковську (разом із казахом Тимуром Мауленовим), а 22-річний Георгій Кравченко - 2019 року виграв турнір в Ірпені (разом з українцем Олегом Приходьком).
Також зазначається, що перемога в Іспанії принесла українським тенісистам по 15 рейтингових очок і 930 дол призових (на пару).
Доповнення
Українська спортсменка Анастасія Манєвська здобула три срібла на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.