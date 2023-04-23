Украинские теннисисты стали чемпионами соревнований ITF M15 в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские теннисисты Георгий Кравченко и Александр Брайнин стали чемпионами соревнований ITF M15 в Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
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«В финальном поединке Георгий Кравченко и Александр Брайнин обыграли лидеров посева испанскую пару Альберто Барросо Кампос/Серхи Перес Контри - 7:6 (5), 6:7 (3), 10-6. В полуфинале и финале украинцы обыграли вторую и первую сеяную пару», - говорится в сообщении.
Сообщается, что Кравченко и Брайнин выиграли свои вторые парные титулы ITF и впервые победили на турнире вместе. 23-летний Александр Брайнин ранее становился чемпионом соревнований в Новомосковске (вместе с казахом Тимуром Мауленовым), а 22-летний Георгий Кравченко - в 2019 году выиграл турнир в Ирпене (вместе с украинцем Олегом Приходько).
Также отмечается, что победа в Испании принесла украинским теннисистам по 15 рейтинговых очков и 930 долл призовых (на пару).
Дополнение
Украинская спортсменка Анастасия Маневская завоевала три серебра на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.