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Українка здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Київ • УНН

 • 903331 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська спортсменка Анастасія Манєвська здобуває три срібла на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Повідомляє УНН з посилання на Base of Ukrainian sports.

Деталі

У ваговій категорії до 87 кг українка стала другою у ривку з результатом 108 кг, поштовху - 130 кг та у двоборстві з сумою 238 кг. Вдруге поспіль Манєвська стає віцечемпіонкою ЧЄ.

Перемогла у цій категорії норвежка Сольфрід Коанда.

Раніше на цих же змаганнях, які відбуваються у Єревані (Вірменія), титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики (у вазі до 81 кг) здобула Ірина Деха.

У ривку Деха зафіксувала 123 кг, відірвавшись від другого місця на 19 кг. У поштовху Ірина змогла підняти 135 кг, ставши першою і у цій вправі.

За сумою двоборства Деха підтвердила статус найсильнішої важкоатлетки у цій вазі з недосяжними для суперниць 258 кг.

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