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Украинка получила три награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская спортсменка Анастасия Маневская завоевывает три серебра на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Сообщает УНН со ссылкой на Base of Ukrainian sports.

Детали

В весовой категории до 87 кг украинка стала второй в рывке с результатом 108 кг, толчке - 130 кг и в двоеборье с суммой 238 кг. Второй раз подряд Маневская становится вице-чемпионкой ЧЕ.

Победила в этой категории норвежка Сольфрид Коанда.

Ранее на этих же соревнованиях, которые проходят в Ереване (Армения), титул абсолютной чемпионки по тяжелой атлетике (в весе до 81 кг) завоевала Ирина Деха.

В рывке Деха зафиксировала 123 кг, оторвавшись от второго места на 19 кг. В толчке Ирина смогла поднять 135 кг, став первой и в этом упражнении.

По сумме двоеборья Деха подтвердила статус сильнейшей тяжелоатлетки в этом весе с недосягаемыми для соперниц 258 кг.

Украинские Национальные Новости

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