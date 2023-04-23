Украинка получила три награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская спортсменка Анастасия Маневская завоевывает три серебра на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Сообщает УНН со ссылкой на Base of Ukrainian sports.
Детали
В весовой категории до 87 кг украинка стала второй в рывке с результатом 108 кг, толчке - 130 кг и в двоеборье с суммой 238 кг. Второй раз подряд Маневская становится вице-чемпионкой ЧЕ.
Победила в этой категории норвежка Сольфрид Коанда.
Ранее на этих же соревнованиях, которые проходят в Ереване (Армения), титул абсолютной чемпионки по тяжелой атлетике (в весе до 81 кг) завоевала Ирина Деха.
В рывке Деха зафиксировала 123 кг, оторвавшись от второго места на 19 кг. В толчке Ирина смогла поднять 135 кг, став первой и в этом упражнении.
По сумме двоеборья Деха подтвердила статус сильнейшей тяжелоатлетки в этом весе с недосягаемыми для соперниц 258 кг.