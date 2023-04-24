Украинские гимнастки завоевали две медали на Кубке мира в Баку

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Виктория Оноприенко стала серебряным призером в финале с булавами.

"За выступление под композицию Майкла Джексона «They Don't Care About Us» 19-летняя киевлянка получила оценку 32,650 балла, уступив лишь болгарской гимнастке Стилиане Николовой (34,150)", - отметили в Минмолодежьспорта.

"Сборная команда Украины в групповых упражнениях завоевала «бронзу» в финале с 5 обручами с оценкой 33,350 балла, уступив командам Израиля (34,950) и Китая (34,650). Наши бронзовые призеры: Анастасия Возняк,Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуду, Елизавета Азза", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские теннисисты Георгий Кравченко и Александр Брайнин стали чемпионами соревнований ITF M15 в Испании.