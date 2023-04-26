Украинка стала лучшей парабадминтонисткой года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинка Оксана Козина стала лучшей парабадминтонисткой 2022 года по версии Европейской федерации бадминтона. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
В прошлом году спортсменка завоевала для Украины первое в истории "золото" чемпионата мира по бадминтону.
Награждение состоялось во время конгресса Badminton Europe в столице Азербайджана Баку.
Как отмечается, 28-летняя парабадминтонистка из Днепропетровской области в 2022 году отметилась такими достижениями в классе SL3 (соревнования стоя среди спортсменов со значительным нарушением функции ног):
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- чемпионка мира в Токио;
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- серебряный призер международного турнира в Канаде;
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- серебряный призёр турнира Четырёх наций.
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Напомним
Украинские гимнастки завоевали две медали на Кубке мира в Баку.