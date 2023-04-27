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Международная федерация спортивной стрельбы поддержала возвращение россиян и белорусов к соревнованиям

Киев • УНН

 • 843040 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Международная федерация спортивной стрельбы поддержала возвращение спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к соревнованиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление организации.

Цитата

"Во время заседания Исполнительного комитета Федерации члены подробно обсудили рекомендации МОК по оценке пути возвращения нейтральных спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, к индивидуальным международным соревнованиям.

Прежде всего, члены организации подтвердили свою безграничную солидарность с украинским народом и украинским стрелковым сообществом, чью боль и страдания невозможно себе представить. Поэтому Федерация полностью поддерживает все меры и санкции, введенные МОК против спортсменов и официальных лиц из россии и беларуси.

В то же время Федерация поддерживает аргументы, приведенные МОК относительно предложенного возвращения спортсменов, которые почти не участвуют в войне", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что Международная федерация спортивной стрельбы согласилась создать Специальную комиссию для изучения графика возвращения российских и белорусских спортсменов при строгих условиях соответствия требованиям.

Федерация будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций над разработкой соответствующих правил, необходимых для того, чтобы также гарантировать, что только нейтральные спортсмены, которые не имеют контракта с российскими и белорусскими военными или службами национальной безопасности, могут вернуться к соревнованиям.

Также, Федерация высказалась о необходимости четкого обязательства ассоциаций-членов "ISSF" в россии и беларуси сотрудничать с процессом, предоставляя информацию о спортсменах, когда это требуется в процессе проверки.

Напомним

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