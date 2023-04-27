Международная федерация спортивной стрельбы поддержала возвращение россиян и белорусов к соревнованиям

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"Во время заседания Исполнительного комитета Федерации члены подробно обсудили рекомендации МОК по оценке пути возвращения нейтральных спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, к индивидуальным международным соревнованиям.

Прежде всего, члены организации подтвердили свою безграничную солидарность с украинским народом и украинским стрелковым сообществом, чью боль и страдания невозможно себе представить. Поэтому Федерация полностью поддерживает все меры и санкции, введенные МОК против спортсменов и официальных лиц из россии и беларуси.

В то же время Федерация поддерживает аргументы, приведенные МОК относительно предложенного возвращения спортсменов, которые почти не участвуют в войне", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что Международная федерация спортивной стрельбы согласилась создать Специальную комиссию для изучения графика возвращения российских и белорусских спортсменов при строгих условиях соответствия требованиям.

Федерация будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций над разработкой соответствующих правил, необходимых для того, чтобы также гарантировать, что только нейтральные спортсмены, которые не имеют контракта с российскими и белорусскими военными или службами национальной безопасности, могут вернуться к соревнованиям.

Также, Федерация высказалась о необходимости четкого обязательства ассоциаций-членов "ISSF" в россии и беларуси сотрудничать с процессом, предоставляя информацию о спортсменах, когда это требуется в процессе проверки.

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