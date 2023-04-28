россиян не будут заставлять письменно осудить войну для возвращения к участию в соревнованиях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. россиян не будут заставлять письменно осудить войну для возвращения к участию в соревнованиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на L'Equipe.
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"Спортсмены должны будут подписать декларацию, но от них не потребуют сказать, что они против войны, потому что в россии это становится уголовным делом. Мы с юридической помощью разрабатываем модель такой декларации", - сказал Франческо Риччи Битти, президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций.
Детали
По словам Франческо Риччи Битти, спортивное движение работает над текстом, который должны подписать россияне и белорусы, чтобы вернуться к соревнованиям.
Отмечается, что МОК уже определил критерии, исключающие, например, участие в соревнованиях спортсменов, находящихся по контракту в армии или в службах национальной безопасности рф.
"Есть еще одна деликатная тема, и это контроль соответствия спортсменов критериям. Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду. Но это еще не официально", - добавил президент Ассоциации.
Международные федерации по фехтованию, теннису, современному пятиборью, борьбе, настольному теннису, тхэквондо, триатлону и скейтбордингу уже выступили за возвращение спортсменов из россии и беларуси к соревнованиям.
Напомним,
Международная федерация спортивной стрельбы также поддержала возвращение россиян и белорусов к соревнованиям.