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Міжнародний союз сучасного п’ятиборства повернув росіян та білорусів до змагань

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства повернув росіян та білорусів до змагань

Київ • УНН

 • 1004948 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міжнародний союз сучасного п’ятиборства повернув росіян та білорусів до змагань. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.

Цитата

"Міжнародний союз сучасного п’ятиборства оголошує про свою повну підтримку структурованого повернення до спортивних змагань для окремих спортсменів із паспортами росії та білорусі на основі рекомендацій для міжнародних федерацій, опублікованих Міжнародним олімпійським комітетом", - йдеться в заяві.

Деталі

В організації зазначили, що підтримують повернення "незалежних нейтральних спортсменів" з паспортами росії та білорусі, щоб дозволити спортсменам усіх національностей змагатися відповідно до Олімпійської хартії та особливо принципу недискримінації.

"Ми твердо переконані, що спорт має бути політично нейтральним і зараз, як ніколи, має виступати засобом миру та символом солідарності між спортсменами. Тепер Міжнародний союз працюватиме над розробкою необхідних незалежних процесів перевірки, щоб полегшити повернення цих спортсменів, консультуючись з МОК та Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій", - додали в організації.

Також, Міжнародний союз сучасного п’ятиборства наголосив, що підтверджує свою непохитну підтримку спортсменів України та громад, які так жахливо постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення в країну росії за підтримки білорусі.

"Наша рішучість допомогти та заспокоїти спільноту українського сучасного п’ятиборства, особливо у підтримці спортсменів, які продовжують тренуватися та змагатися за межами своєї батьківщини, така ж, як і під час вторгнення в лютому 2022 року", - підсумували в Міжнародному союзі.

Нагадаємо

ФІБА не допустила збірну росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.

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