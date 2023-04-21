Международный союз современного пятиборья вернул россиян и белорусов к соревнованиям

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"Международный союз современного пятиборья объявляет о своей полной поддержке структурированного возвращения к спортивным соревнованиям для отдельных спортсменов с паспортами россии и беларуси на основе рекомендаций для международных федераций, опубликованных Международным олимпийским комитетом", - говорится в заявлении.

Детали

В организации отметили, что поддерживают возвращение "независимых нейтральных спортсменов" с паспортами россии и беларуси, чтобы позволить спортсменам всех национальностей соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации.

"Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, как никогда, должен выступать средством мира и символом солидарности между спортсменами. Теперь Международный союз будет работать над разработкой необходимых независимых процессов проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, консультируясь с МОК и Ассоциацией международных летних олимпийских федераций", - добавили в организации.

Также, Международный союз современного пятиборья подчеркнул, что подтверждает свою непоколебимую поддержку спортсменов Украины и общин, которые так ужасно пострадали в результате полномасштабного вторжения в страну россии при поддержке беларуси.

"Наша решимость помочь и успокоить сообщество украинского современного пятиборья, особенно в поддержке спортсменов, которые продолжают тренироваться и соревноваться за пределами своей родины, такая же, как и во время вторжения в феврале 2022 года", - подытожили в Международном союзе.

Напомним

ФИБА не допустила сборную россии к квалификации на Олимпиаду-2024.