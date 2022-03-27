росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. Україна також поставила рекорд - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу російські окупанти випустили рекордну кількість ракет по території України. Україна, в свою чергу, також поставила рекорд, збивши більшість з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Insider.
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За даними видання, росія випустила 52 ракети з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 — з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує 340 млн доларів прямих виробничих витрат в цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно тільки залпами з кораблів Чорноморського флоту.
При цьому ППО України поставила рекорд по збитим цілям: із як мінімум 70 випущених росією ракет долетіли тільки вісім. Решта були знищені в небі.
росія здійснювала обстріл в тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував з візитом президент США Джо Байден.
Додамо
За даними на ранок, 27 березня, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні досягли вже близько 16,6 тис. осіб, 582 танків, 121 літак, 127 вертольотів і сотень одиниць іншої військової техніки.