россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. Украина также поставила рекорд - СМИ

Детали

По данным издания, россий выпустила 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает 340 млн долларов прямых производственных расходов в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе.

россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Добавим

По данным на утро, 27 марта, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.