россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. Украина также поставила рекорд - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошлые сутки российские оккупанты выпустили рекордное количество ракет по территории Украины. Украина, в свою очередь, также поставила рекорд, сбив большинство из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Insider.
Детали
По данным издания, россий выпустила 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает 340 млн долларов прямых производственных расходов в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.
При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе.
россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.
Добавим
По данным на утро, 27 марта, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.