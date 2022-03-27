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россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. Украина также поставила рекорд - СМИ

Киев • УНН

 • 344840 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошлые сутки российские оккупанты выпустили рекордное количество ракет по территории Украины. Украина, в свою очередь, также поставила рекорд, сбив большинство из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Insider.

россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. Украина также поставила рекорд - СМИ

Детали

По данным издания, россий выпустила 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает 340 млн долларов прямых производственных расходов в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе.

россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Добавим

По данным на утро, 27 марта, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.

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