Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 16,6 тыс. оккупантов и 121 самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
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- Личного состава - около 16 600 человек,
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- Танков ‒ 582,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1664,
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- Артиллерийских систем - 294,
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- РСЗО - 93,
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- Средств ПВО - 52,
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- Самолетов - 121,
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- Вертолетов - 127,
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- Автомобильной техники - 1144,
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- Кораблей/катеров - 7,
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- Цистерн с ГСМ - 73,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.
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- Специальной техники - 21.
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- Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Всего за сутки 26 марта группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поражено 1 самолет, 12 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.