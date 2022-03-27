Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 16,6 тыс. оккупантов и 121 самолет

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:



Личного состава - около 16 600 человек,



Танков ‒ 582,



Боевых бронированных машин ‒ 1664,



Артиллерийских систем - 294,



РСЗО - 93,



Средств ПВО - 52,



Самолетов - 121,



Вертолетов - 127,



Автомобильной техники - 1144,



Кораблей/катеров - 7,



Цистерн с ГСМ - 73,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.



Специальной техники - 21.



Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Всего за сутки 26 марта группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поражено 1 самолет, 12 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.