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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 16,6 тыс. оккупантов и 121 самолет

Киев • УНН

 • 229888 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 16,6 тыс. оккупантов и 121 самолет

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • Личного состава - около 16 600 человек,
  • Танков ‒ 582,
  • Боевых бронированных машин ‒ 1664,
  • Артиллерийских систем - 294,
  • РСЗО - 93,
  • Средств ПВО - 52,
  • Самолетов - 121,
  • Вертолетов - 127,
  • Автомобильной техники - 1144,
  • Кораблей/катеров - 7,
  • Цистерн с ГСМ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.
  • Специальной техники - 21.
  • Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Всего за сутки 26 марта группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поражено 1 самолет, 12 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.

Украинские Национальные Новости

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