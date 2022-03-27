За попередню добу в небі українські військові знищили 18 ворожих літальних апаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російський злочинний режим вдається до повітряного терору по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. За 26 березня в небі Україн військові знищили 18 ворожих літальних апаратів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України.
Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.
Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова.
А тим часом, поки Захід захоплюється героїзмом українського народу, за добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари.
Протягом доби, окрім збитого одного літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Є гарні новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети.
Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.
Загалом за добу знищено:
- 1 літак;
- 12 БпЛА різних типів;
- 5 крилатих ракет.
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