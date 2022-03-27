За предыдущие сутки в небе украинские военные уничтожили 18 вражеских летательных аппаратов
Киев • УНН
КИЇВ. 27 марта. УНН. Российский преступный режим прибегает к воздушному террору по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. За 26 марта в небе Украины военные уничтожили 18 вражеских летательных аппаратов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
Детали
Пуски осуществляются с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины.
Шесть таких ракет русские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.
Впрочем, понятно, почему именно Львов стал ныне мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который именно в то время находился в 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова.
А тем временем, пока Запад восхищается героизмом украинского народа, за сутки 26 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили всего один самолет оккупантов. Враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары.
В течение суток, кроме сбитого одного самолета, воздушные силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов, 2 крылатые ракеты. Есть хорошие новости и от Десантно-штурмовых войск. Сегодня воины одной из бригад ДШВ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатые ракеты.
Активные действия в небе продолжает авиация Воздушных Сил, истребители патрулируют воздушное пространство, осуществляя перехват воздушных целей, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация продолжает наносить удары по войскам рашистов на определенных направлениях.
Всего за сутки уничтожено:
- 1 Самолет;
- 12 БпЛА различных типов;
- 5 крылатых ракет.
Напомним
Три из четырех: над Волынью сбили ракеты, которые прилетели со стороны беларуси